Подорожчання проїзду в київському метро: вартість у інших країнах

Проїзд в київському метро незабаром подорожчає. Влада вже не приховує, що це станеться. Але точну дату і нову вартість проїзду поки не називають, посилаючись на те, що потрібно порахувати собівартість поїздки і сформувати обґрунтовану ціну, повідомляє Сьогодні.

У метрополітені стверджують, що собівартість однієї поїздки наразі – вище 21 грн. Мовляв, тариф не переглядали з 2008 року, а за цей час зросли зарплати, подорожчали деталі і енергоносії.

Здавалося б, аргументи метрополітенівців логічні. Але обґрунтування тарифів у нас зазвичай залишається таємницею за сімома печатками. Тому ми вирішили просто порівняти вартість проїзду в київському метро з цінами в інших країнах.

Фото: Сьогодні

Найдешевші "підземки"

Київське метро – дійсно одне з найдешевших. Однак є і дешевше. Найдоступнішим вважається метро в столиці Північної Кореї – Пхеньяні. У перекладі на гривню проїзд там коштує всього 15 наших копійок (5 вон). І це при тому, що північнокорейське метро вважається одним із найглибших – є станції, побудовані на 120 метрів нижче поверхні землі. А це недешеві технології, що вимагають великих грошей із бюджету. Але ситуацію в цій диктаторській державі із закритою плановою економікою навряд чи можна порівнювати з іншими країнами.

Метро в столиці Аргентини – Буенос-Айресі – теж доступне: 12,5 песо, або 3,64 грн.

Вагони 1930-х років у Буенос-Айресі (фото з Вікіпедії)

Частково цю дешевизну можна пояснити станом підземки. Вважається, що в Буенос-Айресі найстаріші в світі вагони метро, ще 30-х років. А ще кілька років тому там можна було побачити раритетні дерев'яні вагони, випущені ще в 1910-х роках, коли тільки відкрилася підземка (до речі, перша в Латинській Америці). Однак станції досить сучасні і доглянуті.

Приблизно стільки ж – 3,64 грн, або 10 рупій – коштує проїзд у делійському метро (Індія). І така ціна, ймовірно, також вважається економічно обґрунтованою.

Метро в Делі (фото з Вікіпедії)

Метро "для багатих"

Найдорожче метро – це найстаріше в світі метро: в Лондоні (1863 рік). Разовий квиток у ньому коштує 4,90 фунтів стерлінгів, або близько 155,11 грн. На питання туристів, чому так дорого, англійці відповідають: на відміну від інших країн, лондонське метро не субсидується урядом. Тобто фактично знаходиться на самоокупності.

Метро в Лондоні (фото з Вікіпедії)

При цьому лондонське метро лають за бруд. Хоча найбруднішим і дуже занедбаним вважається метро Нью-Йорка, проїзд у якому майже всемеро дорожче, ніж у київському.

Метро в Нью-Йорку (фото з Вікіпедії)

Дорогі, за світовими мірками, також метрополітени в шведському Стокгольмі (118,9 грн, або 36 шведських крон) і в столиці Данії – Копенгагені (121,81 грн, або 27 данських крон). Зокрема, "підземка" в Копенгагені – одна з наймолодших у світі. Вона відкрилася тільки в 2002 році, а наразі налічує вже близько 40 станцій. У поїздах цього метро немає водіїв. Вся система повністю автоматизована.

Оплата будівництва ведеться фактично теж за рахунок пасажирів. В Україні, зазначимо, гроші на будівництво виділяються з бюджету.