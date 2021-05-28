МВС доводе законність фіксації камерами порушень ПДР

Конституційний Суд України (КСУ) привернув Міністерство внутрішніх справ до участі в провадженні про конституційність штрафів за порушення ПДР, зафіксованих в режимі фото- і відеофіксації, повідомляє UBR.

Також КСУ за клопотанням Верховної Ради змінив форму виробництва з письмової на усну. Про це повідомила представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

Таким чином, суд розгляне справу із заслуховуванням усних пояснень учасників виробництва і залучених експертів в режимі прямої трансляції.

За словами представника парламенту в КСУ, клопотання було мотивовано високим суспільним інтересом до цієї справи та значним впливом на подальшу процедуру залучення водіїв і власників транспортних засобів до відповідальності.

Варто відзначити, що письмова форма розгляду справ в КСУ є основною. Усну процедуру може проводитися, якщо в справі необхідно заслухати учасників конституційного провадження.