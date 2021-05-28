Renault замовили 10 тисяч авто в українського ЗАЗ

У цьому році "Запорізький автомобілебудівний завод" планує випустити 10 тис. легкових автомобілів, уклавши договір з Renault, повідомляє UBR.

Відбудеться це після відновлення торішнього їх виробництва, заявив глава Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.

У I кварталі 2021-го ЗАЗ продав 50 автобусів до Польщі. І це при тому, що у зв'язку з економічною недоцільністю і відсутністю державних програм стимулювання у 2018 році ЗАЗ припинив випуск легкових автомобілів, з виробництва яких багато років був лідером у країні.

Але вже у вересні 2020 року керівництво заводу офіційно повідомило про початок виробництва легкових автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку.

До кінця 2020-го (за вересень-грудень), за даними "Укравтопрому", підприємство випустило 816 легковиків та 69 автобусів (на 2 одиниці менше, ніж роком раніше). Але разом з тим ЗАЗ відмовився від випуску комерційних авто. Для порівняння, у 2019-му він створив їх 15 од.