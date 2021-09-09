Ранні ознаки хвороби Альцгеймера

Ранні ознаки хвороби Альцгеймера

Вчені Швеції розробили простий та надійний метод діагностики хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях, що має допомогти більш ефективному лікуванню пацієнтів, повідомляє Лента.Ру.

Розкритий підхід містить в себе аналіз крові та трьох когнітивних тестів, виконання яких займає всього лише 10 хвилин. Точність нового методу складає 90 відсотків. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Medicine. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів зі Швеції й 543 пацієнти з Північної Америки з легкими порушеннями пам'яті. Фахівці оцінили рівень таких біомаркерів хвороби Альцгеймера, як фосфорілірованний тау-білок в плазмі крові, співвідношення двох форм бета-амілоїд Aβ42 (в ланцюзі 42 аміноксилот) і Aβ40 (40 амінокислот), тонкий поліпептидний нейрофіламенти в плазмі, пов'язаний з хворобою Альцгеймером варіант гена APOE. Виявлення тау-білка в плазмі крові на 83 відсотки точно пророкувало початкову стадію хвороби Альцгеймера протягом наступних чотирьох років. У поєднанні з результатами тесту на когнітивні здібності аналізу APOE прогноз поліпшувався до 90 відсотків.

За словами нейробіолога Оскара Гансона (Oskar Hansson) з Лундського університету в Швеції, алгоритм дозволяє набирати для клінічних випробувань людей з ранніми проявами хвороби Альцгеймера, коли у нових препаратів більше шансів уповільнити нейродегенеративне прогресування. Він також дозволяє виявляти небезпечне захворювання там, де немає можливості для більш дорогих процедур, включаючи візуалізацію мозку або аналіз спинномозкової рідини.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зараз у світі налічується близько 50 мільйонів осіб з деменцією, а щорічно спостерігається майже 10 мільйонів нових випадків захворювання. Найбільш поширеною формою деменції виступає невиліковна досі хвороба Альцгеймера, на яку припадає 60-70 відсотків усіх випадків.

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