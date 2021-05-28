Розкрито ранні ознаки хвороби Альцгеймера

Вчені Швеції розробили простий і надійний метод діагностики хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях, що має допомогти більш ефективному лікуванню пацієнтів, повідомляє Лента.Ру.

Розкритий підхід включає в себе аналіз крові та трьох когнітивних тестів, виконання яких займає всього лише 10 хвилин. Точність нового методу складає 90 відсотків. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Medicine. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів зі Швеції й 543 пацієнти з Північної Америки з легкими порушеннями пам'яті. Фахівці оцінили рівень таких біомаркерів хвороби Альцгеймера, як фосфорілірованний тау-білок в плазмі крові, співвідношення двох форм бета-амілоїд Aβ42 (в ланцюзі 42 аміноксилот) і Aβ40 (40 амінокислот), тонкий поліпептидний нейрофіламенти в плазмі, пов'язаний з хворобою Альцгеймером варіант гена APOE. Виявлення тау-білка в плазмі крові на 83 відсотки точно пророкувало початкову стадію хвороби Альцгеймера протягом наступних чотирьох років. У поєднанні з результатами тесту на когнітивні здібності аналізу APOE прогноз поліпшувався до 90 відсотків.

За словами нейробіолога Оскара Гансона (Oskar Hansson) з Лундського університету в Швеції, алгоритм дозволяє набирати для клінічних випробувань людей з ранніми проявами хвороби Альцгеймера, коли у нових препаратів більше шансів уповільнити нейродегенеративне прогресування. Він також дозволяє виявляти небезпечне захворювання там, де немає можливості для більш дорогих процедур, включаючи візуалізацію мозку або аналіз спинномозкової рідини.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в даний час в світі налічується близько 50 мільйонів чоловік з деменцією, а щорічно спостерігається майже 10 мільйонів нових випадків захворювання. Найбільш поширеною формою деменції виступає невиліковна досі хвороба Альцгеймера, на яку припадає 60-70 відсотків усіх випадків.