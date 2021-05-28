Найбільший виробник круп припиняє діяльність в Україні

Група компаній Cereal Planet по виробництву круп вирішила продати дочірнє підприємство "Олімп" у Харкові, після отриманих в четвертому кварталі 2020 року € 6,71 млн чистого збитку, повідомляє UBR.

Продаж українських активів в компанії пов'язують з тим, що не бачать перспектив для роботи в країні через низьку динаміку розвитку в галузі.

При цьому компанія розглядає варіанти перенесення виробничих потужностей в ЄС. Виробник уточнив, що має можливість відкрити кредитну лінію для покупки нових виробничих потужностей в Європі. Про це свідчать дані аудийованого звіту Cereal Planet PLС на Варшавській фондовій біржі 27 травня.

Так, у 2020 році компанія скоротила виторг до € 41,4 тис., що у 22,5 рази поступається показникам 2019 року. Одночасно чистий прибуток просів на 38,2% - до € 2,1 тис., і активи скоротилися у 3,5 рази - до € 85,35 тис.

Також в Cereal Planet відзначили, що більше не володіють виробничими потужностями. Хоча торік компанія наростила виробництво круп на 37% - до 45,2 тис. тонн. Зокрема, виробництво гороху склало 22,5 тис. тонн (+ 88%), гречки - 9,6 тис. тонн (+ 28%), булгура - 5,8 тис. тонн (-7%), пшона - 3,1 тис. тонн (-15%).

Варто відзначити, що Cereal Planet випускала вагові крупи під торговою маркою "Олімп", а кормосумісші - під ТМ "Люба ферма". Власниками компанії є Олександр Славгородський, Анатолій і Олександр Власенко. Вони володіють по 30,93% акцій. Іншим власникам належить 7,2%.