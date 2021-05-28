Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в скандал з шахрайством

Принца Гаррі та Меган Маркл звинувачують у шахрайстві. З рахунків їхнього благодійного фонду Sussex Royal нібито зникло 300 тисяч фунтів стерлінгів, внесених королівською сім'єю, повідомляє Сьогодні.

Половина зниклої суми, імовірно, пішла на оформлення юридичних паперів для діяльності організації, а от інші гроші, виділені на допомогу нужденним, були переведені на рахунок компанії Travalyst, пише таблоїд Daily Mail. Цікаво, що 75% акцій в ній належать принцу Гаррі.

Врешті розслідуванням фінансових переказів довелося зайнятися спеціальній комісії з благодійності. Висновок експертів опублікувало виданням Mirror: "Комісія завершила свою перевірку і з'ясувала, що діяльність благодійної організації була законною і належною" .

До речі, британські таблоїди пишуть, що принцу Гаррі немає потреби красти гроші, оскільки принц Філіп залишив йому в спадок набагато більше: точна сума не розголошується, але ймовірно це 30 мільйонів фунтів стерлінгів.