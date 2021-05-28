Вчені виявили нову небезпеку високого уровеня холестерину

Вчені з США, Великобританії та Нідерландів виявили, що високий рівень холестерину в крові пов'язаний з ризиком розвитку судинної деменції, яка веде до розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм недоумкуватости, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що це характерно в основному для чоловіків. Дослідниками було проаналізовано дані близько двох тисяч учасників двох великих досліджень: Балтиморського лонгитюдного дослідження старіння (BLSA), яке було розпочато в США в 1958 році, і Ініціативи нейровізуалізації хвороби Альцгеймера (ADNI), що реалізується з 2003 року. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі PLOS Medicine.

На першому етапі вчені з'ясували, що основну роль у розвитку деменції грають порушення так званого катаболізму холестерину - перетворення його в жовчні кислоти. Подібні порушення типові для пацієнтів з хворобою Альцгеймера і судинної деменції. Після цього дослідники вирішили перевірити на більш ніж 26 тисячах пацієнтів британських клінік загальної практики, чи є зв'язок між впливом холестеринових препаратів, які блокують всмоктування жовчних кислот у кровотік, і первинними симптомами деменції.

Вченими було виявлено, що при великих дозах препаратів, які блокують жовчні кислоти, ризик розвитку судинної деменції збільшується тільки у чоловіків. На думку експертів, катаболізм холестерину і синтез жовчних кислот впливають на прогресування деменції через специфічні для підлоги сигнальні шляхи мозку.

Деякі зміни в зовнішності можуть вказувати на високий рівень холестерину. На зазначену проблему може вказувати така деталь, як «жирові горбки» на обличчі, відомі як ксантоми. Вони розташовані в районі век і ростуть протягом пари місяців. Іншим симптомом підвищеного холестерину, як вважають вчені, є сірувато-білі кільця навколо рогівки очей, які медики називають роговичной дугою.