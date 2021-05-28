Плани найбільших нафтових компаній світу опинилися під загрозою

Відразу три нафтові компанії Exxon Mobil, Royal Dutch Shell і Chevron, що входять до числа найбільших в світі, програли на цьому тижні в суперечках з екоактивістами з приводу своїх планів розвитку, повідомляє "Лента.ру".

Для Shell серйозним ударом стала поразка в Гаазі у суперечці з екологічною організацією Friends of the Earth ("Друзі Землі"). У середу, 26 травня, суд постановив, що компанія зобов'язана скоротити викиди вуглекислого газу на 45 відсотків, оскільки несе відповідальність за зміну клімату.

Крім безпосередньо впливу на компанію, вперше був створений прецедент, де суд вплинув на корпоративну стратегію в області викидів. Така ситуація може призвести до нових позовів і, імовірно, поразок забруднюючих компаній.

Акціонери Chevron вперше більшістю голосів схвалили вимога до менеджменту компанії встановити конкретні цілі за непрямими викидами. Йдеться про процеси, які відносяться до роботи компанії, але не контролюються їй безпосередньо. Наприклад, виробництво матеріалів, які вона використовує, або пов'язані з поїздками співробітників викиди.

Для Exxon Mobil проблемою стала підтримка акціонерів на річних зборах ідей хедж-фонду-активіста Engine No 1. До ради директорів, як випливає з попередніх підрахунків, пройшли як мінімум два з чотирьох запропонованих фондом кандидатів.

Фонд Engine No 1 володіє пакетом акцій Exxon Mobil вартістю 54 мільйони доларів. Компанія витратила 35 мільйонів доларів на боротьбу з його активністю, але безрезультатно. Гендиректор нафтового гіганта Даррен Вудс визнав поразку і відзначив, що компанія почула висловлене акціонерами побажання щодо зниження кліматичних ризиків.