Болгарія змінила правила в'їзду для українців

Міністерство охорони здоров'я Болгарії оновило рішення про тимчасову заборону в'їзду на територію країни для українців. Згідно з новою заявою, з 1 червня до 31 липня громадяни України можуть в'їжджати в країну на певних умовах, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії на офіційній сторінці в Facebook.

Щоб в'їхати в державу з 1 червня по 31 липня, мандрівники повинні пред'явити один з перерахованих документів:

сертифікат вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19);

Довідка, яка підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тест необхідно зробити за 72 години до перетину кордону, або показали негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в'їзду в країну;

документ, в якому йдеться про те, що турист перехворів COVID-19 не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Дітям до п'яти років дозволяється в'їжджати на територію Болгарії без надання цих документів.