Австрія зажадала пояснень від РФ за відмову прийняти авіарейс у обліт РБ

Австрійський МЗС закликав Росію пояснити відмову видати дозвіл на політ рейсу авіакомпанії Austrian Airlines Відень - Москва за новим маршрутом в обхід повітряного простору Білорусі. Він був запланований на четвер, 27 травня, повідомляє РБК.

«Ми закликаємо Росію негайно прояснити ситуацію і більше не заважати вільному авіасполученню між Росією і Європою. Це як в австрійських, так і в російських інтересах - щоб всі польоти в і через Росію і далі проходили без проблем» , - повідомив представник відомства.

Він додав, що Відень вважає незрозумілим відмову Москви, про це повідомили послу Росії в Австрії.