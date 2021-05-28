У Білорусі за образу загиблих льотчиків затримали 20 осіб

Білоруські силовики затримали понад 20 осіб за образу загиблих під Барановичами Брестської області пілотів Як-130, повідомляє РБК.

Про це передає державний телеканал «Білорусь1».

«Затримані, які дозволяли собі образливі коментарі, це постійні учасники протестного руху, передплатники екстремістських Telegram-каналів, деякі в минулому судимі» , - йдеться в сюжеті телеканалу.

Їх підозрюють в «розпалюванні соціальної ворожнечі» (ст. 130 КК). Максимальна міра покарання за цією статтею - 12 років позбавлення волі.

Військовий літак Як-130 розбився 19 травня. У ньому знаходилися командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-ї штурмової авіабази майор Андрій Нічіпорчик і льотчик, лейтенант Микита Куканенко. Під час навчально-тренувального польоту вони виявили несправність повітряного судна. Пілоти відвели Як-130 в сторону від населених пунктів і катапультувалися, обидва загинули.

СК Білорусії порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 465 (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило з необережності смерть двох осіб).