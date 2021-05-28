У США заявили про нові дані походження COVID-19
Співробітники американської розвідки інформували Білий дім, що в їх розпорядженні є ще не досліджені дані, пов'язані з джерелом пандемії коронавірусу, повідомляє "Интерфакс".
Розвідка має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоб з'ясувати, просочився вірус з лабораторії в китайському місті Ухань або поширився в результаті контактів людей з тваринами.
Напередодні посольство Китаю в США попередило, що відроджена в США кампанія, покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією.
"Політизація відстеження походження вірусу, цього суто наукового питання, не тільки ускладнить пошук його джерела, а й випустить на волю "політичний вірус", що серйозно ускладнить міжнародне співробітництво в боротьбі з пандемією", - йдеться в поширеній заяві офіційного представника посольства Китаю.
Він зазначив, що Китай підтримує всебічне вивчення всіх ранніх випадків захворювання COVID-19 в усьому світі, а також
"ретельне розслідування діяльності деяких секретних баз і біологічних лабораторій у всьому світі".
"Такі дослідження і розслідування повинні бути повними, прозорими і заснованими на фактичних даних, і повинні бути доведені до кінця з тим, щоб все стало зрозуміло", - наголосив дипломат.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу доручив американським розвідслужбам
"подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому.
Байден зажадав приділити увагу в доповіді окремим деталям, які можуть зажадати подальшого розслідування, включно з "питанням щодо Китаю".
Раніше представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявив, що в рамках розслідування походження коронавірусу COVID-19 забезпечити доступ фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на свої об'єкти повинні Сполучені Штати.
Група експертів ВООЗ, яка відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".
Однак американські ЗМІ раніше в травні повідомляли, що розвідслужби США наразі вивчають повідомлення про те, що в 2019 році, ще до того, як влада Китаю повідомила про перший випадок коронавірусу, в лабораторії в Ухані серйозно захворіли кілька співробітників.
Зі свого боку, колишній президент США Дональд Трамп констатував, що висунута ним свого часу версія про те, що лабораторія в Ухані може бути джерелом виникнення коронавірусу, нарешті стає популярною.