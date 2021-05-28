У США заявили про нові дані походження COVID-19

Співробітники американської розвідки інформували Білий дім, що в їх розпорядженні є ще не досліджені дані, пов'язані з джерелом пандемії коронавірусу, повідомляє "Интерфакс".

Розвідка має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоб з'ясувати, просочився вірус з лабораторії в китайському місті Ухань або поширився в результаті контактів людей з тваринами.

Напередодні посольство Китаю в США попередило, що відроджена в США кампанія, покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією.

"Політизація відстеження походження вірусу, цього суто наукового питання, не тільки ускладнить пошук його джерела, а й випустить на волю "політичний вірус", що серйозно ускладнить міжнародне співробітництво в боротьбі з пандемією", - йдеться в поширеній заяві офіційного представника посольства Китаю.

Він зазначив, що Китай підтримує всебічне вивчення всіх ранніх випадків захворювання COVID-19 в усьому світі, а також "ретельне розслідування діяльності деяких секретних баз і біологічних лабораторій у всьому світі".

"Такі дослідження і розслідування повинні бути повними, прозорими і заснованими на фактичних даних, і повинні бути доведені до кінця з тим, щоб все стало зрозуміло" , - наголосив дипломат.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден зажадав приділити увагу в доповіді окремим деталям, які можуть зажадати подальшого розслідування, включно з "питанням щодо Китаю".

Раніше представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявив, що в рамках розслідування походження коронавірусу COVID-19 забезпечити доступ фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на свої об'єкти повинні Сполучені Штати.

Група експертів ВООЗ, яка відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Однак американські ЗМІ раніше в травні повідомляли, що розвідслужби США наразі вивчають повідомлення про те, що в 2019 році, ще до того, як влада Китаю повідомила про перший випадок коронавірусу, в лабораторії в Ухані серйозно захворіли кілька співробітників.

Зі свого боку, колишній президент США Дональд Трамп констатував, що висунута ним свого часу версія про те, що лабораторія в Ухані може бути джерелом виникнення коронавірусу, нарешті стає популярною.