Пенсіонер з Німеччини подарував дітям 33 333 квитки в зоопарк

Німецький пенсіонер Хорст Ешлер купив 33 333 квитки в Мюнстерський зоопарк - Allwetterzoo Münster, щоб роздати дітям – через школи та садки. Кілька тижнів тому він також переказав зоопарку 750 тисяч євро – рекордний разовий благодійний внесок в його історії, повідомляє DW.

Відомо, що пенсіонер пообіцяв своїй покійній дружині жертвувати їх накопичення на допомогу тваринам і дітям, що зараз і робить.

Під час другого локдауну в Німеччині зоопарк був закритий чотири місяці – до 8 березня. Зараз відкритий для сімей та окремих відвідувачів за умови дотримання профілактичних вимог. Групові відвідування поки не проводяться. Адміністрація сподівається, що така можливість з'явиться до початку літніх канікул.

Зоопарки в Німеччині наразі дуже потребують пожертвування, оскільки через два локдауни довгий час не мали доходів від продажу квитків і не отримували іншу допомогу. Витрати на корм та утримання тварин при цьому не зменшилися.