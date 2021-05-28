У Німеччині з 7 червня почнуть вакцинувати підлітків

Неповнолітні у віці від 12 до 16 років зможуть записатися на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеонаради з прем'єрами федеральних земель, повідомляє Укрiнформ.

"12-16-річні підлітки зможуть записатися на вакцинацію після 07.06, коли буде знята черговість", – сказала глава уряду.

BioNTech/Pfizer подали заявку на затвердження вакцини проти SARS-CoV-2 для дітей і підлітків у віці від 12 років, очікується схвалення з боку ЕМА (Європейське агентство з лікарських засобів – прим. ред.).

Меркель зазначила, що швидкість вакцинації буде залежати від кількості вакцин в наявності. При будь-яких умовах, підкреслила вона, безпечне функціонування шкіл буде залишатися пріоритетом незалежно від того, скільки учнів скористається пропозицією, а вакцинація залишається добровільною.

Політик підтвердила, що до кінця літа всі охочі матимуть можливість вакцинуватися, як було обіцяно ще в лютому.

На даний момент, повідомила Меркель, принаймні однієї дозою вакцини щеплені 41,5% населення (35 млн осіб), що вона назвала дуже хорошим показником; двома дозами, отже, повністю – 15,7% жителів (13 млн).

Великим успіхом канцлер назвала істотне зменшення в лікарнях важких хворих. При цьому вона підкреслила, що пандемія ще не завершилася.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН були підтверджені 6 313 нових випадків інфікування. Семиденний рівень захворюваності впав нижче 50 на 100 тисяч і становить на сьогодні 41 на 100 тисяч. Майже по всій країні поступово пом'якшуються карантинні обмеження.