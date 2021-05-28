Як три краплі води: наскільки схожі сини Тайсона Ф'юрі

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Періс показала сімейне фото боксера разом зі своїми трьома синами. Кинулася в очі неймовірна схожість батька з дітьми. Нагадаємо, що Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій з Вайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді, повідомляє Сегодня.

Всі сини Ф'юрі мають однакову зачіску, яку носив їх батько деякий час назад. А старший син навіть може похвалитися таким же пузиком, як у голови сім'ї.

Відзначимо, що в родині Ф'юрі виховуються п'ятеро дітей – дочки Венесуела і Валенсія, троє синів на ім'я Принц Тайсон Ф'юрі II, принц Адоніс Амазія і Принц Джон Джеймс. Тайсон неодноразово запевняв, що його сини також стануть боксерами.