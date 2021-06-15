Звички, які шкодять нашому волоссю

Можливо, ви навіть не здогадуєтеся, що проблеми з волоссям криються в здавалося б в звичайних і нешкідливих звичках. Від яких з них варто відмовитися, розповіла трихолог Лариса Пономаренко, повідомляє РБК-Украина.

На сторінці в Instagram експерт перерахував топ-6 звичок, які псують волосся.

Куріння

Не плутайте нікотин з сигарет і нікотин з аптеки. Куріння негативно впливає на організм в цілому, колір обличчя і стан волосся. Куріння сприяє окислювальним процесам в організмі, негативно впливає на органи дихання, шлунково-кишкового тракту.

Довго не мити волосся

Існує теорія, що якщо миєш голову щодня, то для того, що ти вийти з цього циклу - потрібно не мити волосся тиждень, а краще два. Волосся "звикне" і не буде жирніти так швидко.

Розчарую - теорія не стане аксіомою! Більш того, на жирній довго не митій шкірі голови може розвинутися грибок.

Часте використання сухого шампуню

Сухий шампунь це "швидка допомога", коли дізналися про побачення за годину, а голова не мита. Або бойфренд вже дзвонить у двері, а ви проспали. Абсорбуючі частинки сухого шампуню чіпко приклеюються до волосся і потім зриваються при розчісуванні, розсочуючи локони.

Спати на наволочці з нитки грубої скрутки

Вибирайте постільну білизну з сатину або шовку. Вона має м'яку, але дуже гладку структуру. Груба скрутка нитки сприяє сухості і сплутування волосся.

Питний режим

Факт залишається незаперечним - волоссю потрібна вода, як і кожній клітині нашого організму. Вчимося пити воду! Важлива вода в чистому вигляді. Сік, чай, кава, супи - це їжа.

Харчування

Волосся люблять добре поїсти. Це означає, що воно не люблять всілякі дієти! Особливо обмеження. М'ясо, риба, рослинні масла, зелень, овочі та фрукти, цільні крупи і сухофрукти з горіхами - все це максимально корисно для нашого волосся!

А ось фаст-фуд і харчування на ходу - це шкідлива звичка. Так само, як і різке схуднення або набір ваги. Переїдання або зловживання солодким може викликати інсулінорезистентність, діабет, ожиріння і випадіння волосся.