Кейт Міддлтон показала романтичний образ на офіційному заході

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон разом з чоловіком принцом Вільямом з'явилися на урочистому заході в Генеральній асамблеї пресвітеріанської церкви в ділових вбраннях. Так, Кейт для особливого заходу вибрала пальто ніжно-блакитного кольору, скомбінувавши його із взуттям практично такого ж відтінку, повідомляє Обозреватель.

Яскравими фото поділився фотограф на ім'я Джейн на своїй сторінці в Twitter. 39-річна герцогиня Кембриджська позувала в елегантному образі: вовняне пальто Catherine Walker в ніжно-блакитного відтінку, такого ж кольору човники на невисокому каблуці, клатч Strathberry з темно-синьої крокодилячої шкіри.

Своє вбрання Міддлтон доповнила зібраним у хвіст волоссям та акуратними прикрасами.

Кейт Міддлтон з чоловіком принцом Вільямом. Джерело: twitter.com/belperbarlow

Кейт Міддлтон на заході. Джерело: twitter.com/belperbarlow

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям показали місце, де познайомилися. Вони відвідали місто Сент-Ендрюс через 20 років. Виявляється, що саме тут почалася романтична історія майбутнього подружжя.