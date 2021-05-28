В Індії циклон зруйнував будинки понад 150 тис. людей

На Індію та Бангладеш обрушився потужний циклон. Більше 150 000 людейзалишилися без даху над головою, а проливні дощі ускладнили роботу рятувальних служб з надання допомоги в деяких прибережних районах.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

За попередніми оцінками, в дельті Сундарбан Західної Бенгалії було зруйновано не менше 25 тис. будинків.

Джерело: Reuters

Відзначимо, що шторм, який другий раз за тиждень обрушився на Індію, почався в той момент, коли в країні відчайдушно борються з другою хвилею коронавірусної інфекції.

Джерело: Reuters

Повідомляється, що близько 500 тис. чоловік знайшли притулок в таборах допомоги в Західній Бенгалії. Офіційні особи заявили, що вони вжили заходів для зниження ризику потенційного поширення вірусу.

Джерело: Reuters

Влада Бангладешу повідомила про затоплення сіл через проливні дощі і припливи. За словами представника Агентства по боротьбі зі стихійними лихами, в даний час фіксують кількість жертв від циклону.