Іранська сторона залякувала родичів жертв катастрофи літака МАУ
Правозахисники Human Rights Watch повідомили про переслідування родичів жертв катастрофи літака МАУ зі сторони Ірану. Іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань, повідомляє РБК-Украина.
З жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.
Зокрема, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.
Їх затримували та залякували, повідомили правозахисники.
Нагадаємо, суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року.