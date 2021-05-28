Страховики масово йдуть з ринку: регулятор назвав причину
У минулому і на початку цього року продовжив погіршуватися фінансовий стан ряду страхових компаній. Також спостерігався тренд на скорочення кількості страховиків через добровільну відмову від ліцензій і виходу з ринку за власною ініціативою, повідомляє UBR.
Тільки за останні 11 місяців ринок покинули 24 компанії. У березні регулятор склав 46 актів про порушення нормативів і сім - за неподання звітності.
В результаті НБУ зобов'язав 20 компаній усунути порушення, а 17 учасникам ринку тимчасово зупинив ліцензії, з них 7 - не представили звітність, ще 10 - порушили нормативи.
При цьому в минулому році продовжилася тенденція зростання показників страхових премій. Приріст склав 12%. Також на 9% збільшилися виплати страхових відшкодувань.
Нацбанк продовжує роботу класифікації бізнес-моделей страховиків, яку регулятор почав в поточному році. Від цього залежить платоспроможність компаній і захищеність клієнтів.
Регулятор почав просити в страхових компаній інформацію щодо їх бізнес-моделей, яку вони повинні надати протягом місяця. Йдеться про характеристики типів клієнтів, пропонованы продукти і канали продажів.
"Бізнес-моделі страхових компаній змінюються з року в рік. Так, близько 20 компаній мали суттєві зміни в структурі видів страхування, категорій клієнтів, видів діяльності в 2020 році, якщо порівняти з 2019-м", - відзначили в НБУ.