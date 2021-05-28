Страховики масово йдуть з ринку: регулятор назвав причину

У минулому і на початку цього року продовжив погіршуватися фінансовий стан ряду страхових компаній. Також спостерігався тренд на скорочення кількості страховиків через добровільну відмову від ліцензій і виходу з ринку за власною ініціативою, повідомляє UBR.

Тільки за останні 11 місяців ринок покинули 24 компанії. У березні регулятор склав 46 актів про порушення нормативів і сім - за неподання звітності.

В результаті НБУ зобов'язав 20 компаній усунути порушення, а 17 учасникам ринку тимчасово зупинив ліцензії, з них 7 - не представили звітність, ще 10 - порушили нормативи.

При цьому в минулому році продовжилася тенденція зростання показників страхових премій. Приріст склав 12%. Також на 9% збільшилися виплати страхових відшкодувань.

Нацбанк продовжує роботу класифікації бізнес-моделей страховиків, яку регулятор почав в поточному році. Від цього залежить платоспроможність компаній і захищеність клієнтів.

Регулятор почав просити в страхових компаній інформацію щодо їх бізнес-моделей, яку вони повинні надати протягом місяця. Йдеться про характеристики типів клієнтів, пропонованы продукти і канали продажів.