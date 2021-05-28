У ВР немає остаточного варіанту законопроєкту про деолігархізацію
Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що в Раді поки відсутній остаточний варіант законопроєкту про деолігархізацію, раніше анонсованого президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Деловая столица.
"Цей законопроєкт готується в Офісі президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроєкту в стінах парламенту немає", — сказав спікер парламенту.
Разумков зазначив, що олігархізація української держави є проблемою, з якою треба боротися. Водночас, наголосив він, законодавчі ініціативи мають передбачати створення
"єдиних правил для всіх".
"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для всіх громадян. І всі мають їх дотримуватися", — підкреслив Дмитро Разумков.