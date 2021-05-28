На що здатний перший український БПЛА вертолітного типу

Презентація прототипу, розробленого ПрАТ «Рамзай», має відбутися на виставці «Зброя та безпека», яка пройде в червні, повідомляє Деловая столица.

Українські підприємства оборонної сфери у своїй роботі намагаються бути в світових трендах, хоча зусиль поки вистачає тільки на дослідні зразки. І яскравий приклад — безпілотні літальні апарати вертолітного типу. Ударний безпілотник представило ПрАТ «Рамзай», що входить до Ліги оборонних підприємств України.

Повноцінна презентація прототипу повинна відбутися на міжнародній виставці «Зброя та безпека», яка пройде в червні. Новий апарат (фірмове позначення поки що невідоме) зможе нести і використовувати ракетне озброєння, тобто мати досить велику вантажопідйомність і розміри. Льотні випробування «Рамзай» планує почати вже цього року.

Незрозуміло, чому цим перспективним напрямком виробники не зайнялися раніше. Навіть не найпотужніша військова промисловість Грузії вже змогла викотити зразок — безпілотник Т-31, який планують випускати на базі потужностей Тбіліського авіаційного заводу.

Що говорити про США чи Китаї, де вертолітні дрони вже давно не новинка і перебувають на озброєнні. Активно такі апарати літають і в небі воюючого Донбасу — йдеться про Camcopter S-100 виробництва австрійської фірми Shiebel, які використовуються Місією ОБСЄ. Фактично це «довга рука» місії — апарат може здійснювати зйомку і передачу стисненого цифрового відеозображення. Передача даних може здійснюватися в режимі реального часу на відстань до 180 км, чого цілком достатньо, щоб контролювати всю окуповану територію Луганської та Донецької областей. Причому як мінімум один такий вертоліт був збитий бойовиками в травні 2016 р. під Горлівкою. А випадки глушіння сигналу взагалі відзначаються практично в кожному вильоті.

Варто сказати, що апарат досить поширений у світі — використовується у Франції, Китаї, Австралії, Італії та інших країнах. Навіть в Росії він випускався за ліцензією ростовським підприємством «Горизонт» як G-Air S-100.

Цікаво, що в 2014–2015 рр. безпілотник був закуплений Україною і навіть проходив порівняльні випробування в Чернігові на базі державного випробувального центру, проте з якоїсь причини нашим військовим він не підійшов (найімовірніше, через ціну).

БПЛА вертолітного типу займають свою нішу, і з кожним роком їх актуальність тільки зростає. Такі апарати мають здатність вертикально злітати і приземлятися на практично непідготовлені майданчики, а також знижувати швидкість руху майже до нуля. Тому дрони вертолітного типу більш пристосовані для моніторингу спостережуваних об'єктів з невеликої відстані. Також це ідеальні апарати для ведення бойових дій в міській забудові, причому вони можуть забезпечити підтримкою з повітря малі підрозділи рівня батальйону.

Ще одне завдання, яке можуть виконувати тільки такі безпілотники — спостереження за обстановкою в деякому квадраті з відстані не ближче 50–70 м з необхідністю малої рухливості носія для відстеження розвитку ситуації (загоризонтальна вказівка для вогневих засобів впливу, ретрансляція сигналу). Причому тут через досить простий алгоритм взагалі можливе використання дрона, керованого бортовим комплексом, без участі оператора.

І найголовніше — безпілотники вертолітного типу мають максимальну вагову віддачу для можливості нести обладнання, наприклад бортову зброю. Той же Camcopter S-100 при власній вазі 110 кг може нести різне корисне навантаження масою до 50 кг, що для безпілотника літакового типу взагалі нереальні цифри (досить згадати вельми скромне бойове навантаження того ж Bayraktar TB2).

Ударний китайський V750 може застосовувати протитанкові і некеровані ракети. Грузинський апарат Т-31 демонструвався з підвішеними ракетами типу «Скіф» виробництва нашого ДКБ «Луч». З огляду на досвід «Рамзая» з інтеграції протитанкових ракет РК-2В «Бар'єр-В» на вертольоти Мі-8МСБ-В, можливо, такі ж ракети використовуватиме і їхній безпілотник.

Нарешті, можна зазначити, що в США успішно застосовують апарати вертолітного типу Fire Scout як протичовнові з базуванням на військових кораблях. Ця безпілотна версія легкого вертольота Bell 407 може нести як гідроакустичні буї, так і озброєння, в тому числі протитанкові ракети AGM-176 Griffin і AGM-114 Hellfire. У нашому флоті як мінімум флагман «Гетьман Сагайдачний» пристосований для розміщення вертольота, тобто теоретично може нести і дрони вертолітного типу.