В Україні нелегально продають вакцину Pfizer: справжня чи фейк

В Інтернеті українцям пропонують платну послугу – вакцинуватися препаратом Pfizer позачергово, повідомляє Сьогодні.

Журналісти видання перевірили, чи дійсно хтось таємно приторговує вакциною.

Раніше про таку можливість мріяли чиновники. Мовляв, продавати вакцини за собівартістю приватним клінікам, щоб туристи прищеплювалися перед літнім сезоном. Але навіть в найбільших приватних клініках, які обдзвонили журналісти, не записують на вакцинацію.

А на "чорному ринку" активно торгують вакцинами. Пропонують надіслати препарат в шприці або флаконі. За послугу просять близько 1400 гривень. Журналісти написали тим, хто в подарунок обіцяє ще й паспорт вакцинації. Ділки запевняють, що Pfizer привезли з США, але посилку відправлятимуть з Чернівців.

Продавці написали, що доставлять препарат в термобоксах, однієї вакцини вистачає на дві дози, зберігати її в морозильнику. Оплата – на криптогаманець із карти, оскільки вакцина неофіційно в Україні.

Адвокат Ростислав Кравець такий спосіб оплати відразу назвав підозрілим.

"Це говорить про те, що продавець намагається приховати своє прізвище, ім'я, фактично свою особистість. Я бачу тут тільки, на перший погляд, шахрайство. Тобто покупець або не отримає нічого, або йому надішлють речовину невідомого походження", – сказав він.

Продавці пропонували доставити препарат в термобоксах. Однак такі контейнери здатні охолоджувати до мінус 30 градусів, а препарат потрібно зберігати при мінус 70.

"Якщо флакон відкрили, ми маємо шість годин для того, щоб його використовувати. Тобто повторному заморожуванню дана вакцина не підлягає. Тому ні в якому разі через інтернет я б нікому не радила купувати вакцини", – пояснила епідеміолог Наталка Іванченко-Тимко.

Зараз справжнім Pfizer вакцинують тільки представників певних професій. А про схему торгівлі невідомою вакциною через інтернет варто повідомляти в кіберполіції.