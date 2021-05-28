З'явилися подробиці про новий Volkswagen Passat B9

Компанія Фольксваген готує зміну поколінь культовому Пасату. Як пише британське видання AutoExpress, прийдешній Volkswagen Passat B9 вийде на ринок в 2023 році, повідомляє АвтоПортал.

Платформа і габарити Volkswagen Passat B9

Є деякі дані і про самому авто. Модель як і раніше буде базуватися на платформі MQB, однак без сюрпризів не обійдеться. По-перше, автомобіль позбудеться кузова седан - замість цього німці запропонують його в варіантах ліфтбек і універсал. По-друге, машина істотно додасть в розмірах: якщо колісна база у Пасату Б7 становить 2,79 м, то у Б8 вона виростить до гігантських 2,85 м. Завдяки цьому cтанет більше місця в салоні (особливо - в ногах задніх пасажирів), а також виростить обсяг багажника. В цілому ж для нового Пасату пріоритетними стануть поняття універсальність і практичність.

Двигуни Volkswagen Passat B9

Також відомо, що Пасату В9 буде електричний аналог (ні ім'я, ні характеристики поки невідомі), проте його запропонують тільки в кузові універсал. А ось сам по собі Пассат залишиться вірним класичним агрегатів: бензиновим TSI і навіть дизельним TDI (об'ємом 2,0 літра, потужністю 148 до 197 к.с.), незважаючи на те, що популярність тежелетоплівних агрегатів в сегменті авто бізнес-класу в останні роки знизилася. Крім того, в гамму увійде пара гібридних установок - одна - класична, інша - plug-in (така машина отримає традиційну ім'я Passat GTE). На одній електриці плагін-гібрид зможе проїжджати до 96 км, а його потужність складе 242 сили.

Дизайн Volkswagen Passat B9

Який зовнішній вигляд отримає новинка, поки невідомо, але у виданні AutoExpress підготували рендери можливого вигляду моделі (вони представлені в цій замітці). Так, якщо наші колеги мають рацію, то в профіль новий Пассат збереже риси актуальної моделі, а ось спереду і ззаду його виконають в стилістиці останніх Touareg і Golf.

Американський Passat

Зі зміною поколінь сімейство Пассат стане скромніше. Раніше гендиректор Volkswagen Ральф Брандштеттер офіційно оголосив, що в 2023 році компанія повністю припинить випуск американської версії моделі. Тобто, американський Пассат Б8 стане останнім. На цьому історія моделі закінчиться.

Виробництво Фольксваген Пассат

Нарешті, відомо, що зі зміною поколінь модель змінить прописку. Зараз європейський Пассат випускають на заводі в Емдені, Німеччина, однак це підприємство необхідно виробнику під випуск електромобілів, тому бестселер буден змушений переїхати в Братиславу, Словаччина. До речі, там йому компанія складе Touareg.