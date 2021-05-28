В Україні з'явилася інтерактивна карта вакцинації від коронавірусу, повідомляє Сьогодні.

На ній можна знайти пункт імунізації, який розташований найближче до дому. Також там зазначається, скільки вакцини використано в тому чи іншому пункті.

Карту створила громадська організація, і її автори запевняють, що дані публікуються Національною службою здоров'я й оновлюються автоматично.

Охочих отримати щеплення від коронавірусу в списку очікування – майже 600 тис. осіб.

"До антикорупційного штабу регулярно звертаються зі скаргами на порушення в процесі вакцинації. Це і вакцинація в порушення етапів, визначених МОЗ, і недотримання соціальної дистанції, і надмірна утилізація вакцин. Відтепер кожен українець має можливість побачити наявні пункти вакцинації та статистику використання вакцин, а також повідомити про порушення, на яке обов'язково відреагують наші юристи", – зазначив виконавчий директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.