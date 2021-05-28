За останні кілька років в Україні значно збільшився середній вік авто, які ввозяться з-за кордону. Причина тому - «евробляхі, повідомляє АвтоПортал.

Про це свідчить статистика сервісу Опендатабот. Всі дані добре відображені в таблицях: так, можна побачити, що в період 2016-2018 років в нашу країну завозили не більше 220 тис. авто щорічно, при цьому середній вік цих транспортних засобів не перевищував 5 років. Але потім йде різкий стрибок: в 2019-му в Україні ввезли і розмитнили понад 563 тис. авто, в 2020-му - понад 422 тис., а за неповні півроку 2021 - майже 194 тис. середній вік тут вже вище - 9-11 років.

Тобто, як видно, по роках імпортовані транспортні засоби додали 2-2,5 рази.

Чому стався різкий стрибок в 2019-м? Все просто - в кінці 2018 року влада прийняли закон про «евробляхах», який дозволив розмитнити автомобілі набагато дешевше, ніж було до цього. У підсумку, власники машин на іноземній реєстрації кинулися масово оформляти свої «залізні коні» на українські номери. А ось в 2020-му статистика пішла вже трохи на спад: ті, хто хотіли розмитнити авто, вже давно це зробили, інші ж «евробляхери» вирішили почекати до кращих часів, коли розмитнення стане ще доступнішою.

Тепер же, як очікується, в 2021-й рік теж буде «плідним»: в цьому місяці вступив закон﻿ про доступне розмитнення (в середньому оформлення авто обходиться по ньому в 1 000 євро), правда, стосується він лише тих машин, які були ввезені до 31 грудня 2020 року (включно). Остаточно ж проблема «евроблях» до сих пір не вирішена.