У Парижі проведуть "тест-концерт", щоб перевірити ризик зараження на COVID-19

Спеціальний "тест-концерт" популярної у Франції групи Indochine відбудеться в суботу в залі Берсі на сході Парижа, повідомляє "Интерфакс".

Концерт розрахований на 5 тис. волонтерів, які повинні будуть здати негативний тест на коронавірус і надягти маску на обличчя на час шоу.

Мета цього "тест-концерту" - визначити, чи збільшується ризик зараження коронавірусом при проведенні подібних масових заходів.

В рамках дослідження фахівці спостерігатимуть за станом цих 5 тис. чоловік, які відвідають концерт в масках, в порівнянні з іншими 2,5 тис. осіб, яких попросять залишитися вдома і дивитися виступ по телевізору.

До п'ятниці всі волонтери можуть прийти в зал Берсі і здати перший тест на коронавірус, їм також вручать два конверта з двома тестами - на день концерту і через тиждень.

Подібні концерти-експерименти раніше проводилися і в інших країнах.

Так, в березні концерт в Барселоні в Палаці Сан-Жорді виступила популярна іспанська група Love of Lesbian. За підсумками дослідження, група іспанських лікарів не виявила масові випадки інфікування.