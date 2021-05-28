Кулеба обговорив протидію будівництву "ПП-2" з сенатором США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з членом Сенатського українського корпусу Конгресу США, сенатором Джонні Ернстом обговорили протидію завершення будівництва "Північного потоку-2, повідомляє Укрiнформ.

Ключовими темами розмови стали підтримка США зусиль по відновленню суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення стратегічного партнерства двох держав і протидію спільним загрозам у євроатлантичному просторі.

"Чітка демонстрація двопартійної та двопалатної солідарності США з Україною залишається одним з важливих факторів стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій. Ми надзвичайно цінуємо практичну допомогу з розвитку оборонних можливостей нашої держави, консолідації міжнародних зусиль для відновлення миру на українській землі", – зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що євроатлантичний безпековий простір не буде в безпеці, поки в безпеці не буде Україна. За його словами, тільки скоординовані кроки можуть допомогти усунути основні джерела загальних загроз.

Кулеба й Ернст також обговорили протидію завершення будівництва "Північного потоку-2".