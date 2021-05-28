Новий гіперкар з США став найпотужнішим авто в світі

Рекордний гіперкар SSC Tuatara отримав нову трековую модифікацію Striker. Екстремальний авто випустять тиражем в 110 екземплярів і він спробує побити рекорд кола на Нюрбургринзі, повідомляє АвтоПортал.

Новий SSC Tuatara Striker відрізняється від стандартної моделі аеродинамічним пакетом. Упор зробили не на максимальну швидкість, а на керованість. Обвіс, дифузор і активне антикрило збільшили притискну силу до 500 кг на швидкості в 250 км/год.

Більшість SSC Tuatara Striker оснастять стандартним 5,9-літровим 1750-сильним V8 твін-турбо. Однак 10 авто отримають пакет Agressor з 2200 к. с. і стануть найпотужнішими серійними авто в світі. Однак SSC Tuatara Agressor не призначена для доріг загального користування - їздити на ній можна буде тільки по гоночному треку.

Нагадаємо, що SSC Tuatara на даний момент є найшвидшим серійним авто в світі. Офіційно зареєстрований рекорд швидкості становить 455,2 км/год.