У Сумській області за добу зробили тільки 1 щеплення

У Сумській області за добу зробили тільки 1 щеплення

В Україні за минулу добу зробили 16 293 щеплення від COVID-19. Це на тисячу більше вчорашнього показника, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 6 883 особи, ще 9 410 – були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади та 1 485 пунктів вакцинації.

Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найбільш повільні темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ – 711;
  • Вінницька область – 381;
  • Волинська область – 127;
  • Дніпропетровська область – 388;
  • Донецька область – 454;
  • Житомирська область – 19;
  • Закарпатська область – 138;
  • Запорізька область – 442;
  • Івано-Франківська область – 249;
  • Київська область – 439;
  • Кіровоградська область – 63;
  • Луганська область – 221;
  • Львівська область – 280;
  • Миколаївська область – 935;
  • Одеська область – 484;
  • Полтавська область – 380;
  • Рівненська область – 128;
  • Сумська область – 1;
  • Тернопільська область – 68;
  • Харківська область – 499;
  • Херсонська область – 59;
  • Хмельницька область – 121;
  • Черкаська область – 118;
  • Чернігівська область – 129;
  • Чернівецька область – 49.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 особи. При цьому дві дози отримали – 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.

Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації записалися 595 635 осіб.

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