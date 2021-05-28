У Сумській області за добу зробили тільки 1 щеплення

В Україні за минулу добу зробили 16 293 щеплення від COVID-19. Це на тисячу більше вчорашнього показника, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу отримали 6 883 особи, ще 9 410 – були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади та 1 485 пунктів вакцинації.

Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найбільш повільні темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ – 711;

Вінницька область – 381;

Волинська область – 127;

Дніпропетровська область – 388;

Донецька область – 454;

Житомирська область – 19;

Закарпатська область – 138;

Запорізька область – 442;

Івано-Франківська область – 249;

Київська область – 439;

Кіровоградська область – 63;

Луганська область – 221;

Львівська область – 280;

Миколаївська область – 935;

Одеська область – 484;

Полтавська область – 380;

Рівненська область – 128;

Сумська область – 1;

Тернопільська область – 68;

Харківська область – 499;

Херсонська область – 59;

Хмельницька область – 121;

Черкаська область – 118;

Чернігівська область – 129;

Чернівецька область – 49.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 особи. При цьому дві дози отримали – 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.

Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації записалися 595 635 осіб.