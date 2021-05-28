У Сумській області за добу зробили тільки 1 щеплення
В Україні за минулу добу зробили 16 293 щеплення від COVID-19. Це на тисячу більше вчорашнього показника, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу отримали 6 883 особи, ще 9 410 – були щеплені повторно. Напередодні в країні працювали 254 мобільні бригади та 1 485 пунктів вакцинації.
Напередодні найактивніше першою дозою прищеплювали в Миколаївській області (935), Києві (711) та Харківській області (499). Найбільш повільні темпи в Сумській (1), Житомирській (19) і Чернівецькій (49) областях.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ – 711;
- Вінницька область – 381;
- Волинська область – 127;
- Дніпропетровська область – 388;
- Донецька область – 454;
- Житомирська область – 19;
- Закарпатська область – 138;
- Запорізька область – 442;
- Івано-Франківська область – 249;
- Київська область – 439;
- Кіровоградська область – 63;
- Луганська область – 221;
- Львівська область – 280;
- Миколаївська область – 935;
- Одеська область – 484;
- Полтавська область – 380;
- Рівненська область – 128;
- Сумська область – 1;
- Тернопільська область – 68;
- Харківська область – 499;
- Херсонська область – 59;
- Хмельницька область – 121;
- Черкаська область – 118;
- Чернігівська область – 129;
- Чернівецька область – 49.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 999 072 особи. При цьому дві дози отримали – 116 934. Всього проведено 1 116 934 щеплення.
Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації записалися 595 635 осіб.