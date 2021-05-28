Нардеп Шевченко поскандалив із білоруською журналісткою

Білоруська журналістка Тетяна Мартинова і нардеп Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу", поскандалили в прямому ефірі, повідомляє Деловая столица.

Опоненти не дійшли спільної думки в ході обговорення ситуації в Білорусі і перехоплення пасажирського авіалайнера Ryanair в Мінську, під час якого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

"Там немає життя, там немає руху в бік прогресу. Там є гордість великим минулим, православʼя головного мозку, там усе, що завгодно, крім того, щоби рухатись уперед. Крім зростання, крім освіти, крім усього… і тому сприймається ось цей псих (Олександр Лукашенко, — ред.) як щось, про що можна говорити" , — сказала журналістка.

Коли Шевченко згадав, що з Мартиновою вони вже зустрічалися на одній із передач, вона відповіла: "Так, я ще тоді хотіла плюнути вам в обличчя" . І додала, що йому варто отримати білоруський паспорт.

Мартинова нагадала, як минулоріч Шевченко стверджував, що під час протестів у Білорусі ніякого насильства не було.

Мартинова: У серпні минулого року стверджував, що це все намальовані синці. Це все намальовано. Так, пане Шевченко?

Шевченко: Слухайте, викличте собі невідкладну допомогу! Ви нісенітницю несете! Я таке десь говорив?

Мартинова: Невідкладну допомогу викличте собі.

Також Мартинова звинуватила українського нардепа в тому, що люди, котрі слухають його промови, починають сприймати світ у спотвореному варіанті.

"Тому що вони (люди — ред.) слухають вас. Ви дійсно дуже емоційно, промовами Геббельса розповідаєте, що все це придумано. Прекрасно! І половина українців, які зараз дивляться телевізор… Влітку в Україні рейтинг 67% був у Лукашенка. Уявляєте? Це ж запилення. І ви продовжуєте запилювати. А ми антизапиляємо. І за це нас називають ворогами. Вас, слава Богу, вже з фракції викинули. Я дуже пораділа. Спасибі Україні, спасибі Міністерству закордонних справ" , — сказала журналістка.