Стало відомо, де має намір продовжити кар'єру Зідан

Зінедін Зідан, який покинув пост головного тренера "Реала", може очолити збірну Франції, повідомляє УНИАН.

Про це пише The Telegraph﻿.

За інформацією джерела, французький тренер чекатиме на можливість очолити головну команду країни після Євро-2020.

На цей час "триколірних" тренує Дідьє Дешам.

Також повідомляється, що в послугах Зідана зацікавлений англійський "Тоттенхем". Керівництво лондонського клубу планує зв'язатися з тренером, щоб з'ясувати, чи готовий він попрацювати зі "шпорами".

Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"