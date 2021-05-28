Стало відомо, де має намір продовжити кар'єру Зідан
Зінедін Зідан, який покинув пост головного тренера "Реала", може очолити збірну Франції, повідомляє УНИАН.
Про це пише The Telegraph.
За інформацією джерела, французький тренер чекатиме на можливість очолити головну команду країни після Євро-2020.
На цей час "триколірних" тренує Дідьє Дешам.
Також повідомляється, що в послугах Зідана зацікавлений англійський "Тоттенхем". Керівництво лондонського клубу планує зв'язатися з тренером, щоб з'ясувати, чи готовий він попрацювати зі "шпорами".
Зінедін Зідан: кар'єра в "Реалі"
- 48-річний фахівець очолював "Реал" двічі. У першу каденцію з 2016 по 2018 рік "Зізу" тричі поспіль переміг у Лізі чемпіонів, а також взяв Ла Лігу в сезоні 2016/17.
- В кінці сезону 2017/18 Зідан покинув "Реал", але після невдач його спадкоємців Хулена Лопетегі і Сантьяго Соларі, Перес і Зідан знову домовилися про співпрацю. Зінедін вдруге повернувся в березні 2019 року.
- Під час другої каденції француз привів команду до чемпіонства в Іспанії в сезоні 2019/20, а також до півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2020/21.