Як Україна може відповісти на перекриття РФ Керченської протоки

Росія на півроку обмежила судноплавство в трьох районах Чорного моря, в тому числі і біля Керченської протоки. Експерт розповів, як Україна може відповісти на це, повідомляє РБК-Украина.

За словами керівника організації "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександра Хара, Україні слід розірвати укладений в грудні 2003 року Договір між Україною і Росією про спільне користування Азовським морем і Керченською протокою.

Він вважає, що договір був укладений під тиском РФ після конфлікту навколо острова Тузла і абсолютно невигідний Україні.

Також, за словами експерта, Верховна рада повинна прийняти закон про територіальні води, а Кабмін - ввести заборону на перебування в територіальному морі України всіх російських суден.

Хара вважає, якщо РФ зважиться на повноцінну блокаду українських портів, то слід відповісти аналогічними заходами проти ключового російського порту на Чорному морі - Новоросійська.