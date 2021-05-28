Німеччина визнала геноцидом свої дії в Намібії при колоніалізмі

У Берліні визнали, що вчинені німецької владою дії під час колоніального правління в Південно-Західній Африці (зараз Намібія) підпадають під визначення геноциду, повідомляє "Интерфакс".

"З нинішньої перспективи ми офіційно будемо визначати ті події геноцидом", - йдеться в заяві, випущеній від імені глави МЗС Німеччини Хайко Маасу.

За його словами, Берлін має намір надати Намібії фінансову допомогу в розмірі 1,1 млрд євро, які будуть спрямовані "на реконструкцію та розвиток". У той же час, кошти, які будуть виплачуватися протягом 30 років, не будуть офіційно іменуватися компенсацією.

"У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини, ми попросимо у Намібії і нащадків жертв вибачення за скоєні злодіяння", - додав міністр.

Територія сучасної Намібії перебувала під німецьким колоніальним правлінням в період з 1884 по 1915 рр. У 1904-1908 рр. при придушенні повстань було вбито не менше 70 тис. місцевих жителів.