Ендокринолог розповіл, як правильно вибрати Омега-3
Омега-3 - це поліненасичені жирні кислоти, які пригнічують запалення на клітинному рівні. ПНЖК незамінні для організму, але тільки з їжею їх отримати досить складно, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Для організму важливо співвідношення Омега -3 до Омега-6 кислот. У нормі воно повинно бути 1 до 3:4. Але в сучасному харчуванні переважають Омега-6 кислоти - соняшникова, кукурудзяна олії, арахіс, соя, промислове м'ясо, доводячи це співвідношення до 1:25. Тому в додатковому прийняттю Омега 6 і 9 нема потреби.
Правила вибору Омега-3
- При виборі добавок Омега - 3 Звертайте увагу на вміст EPA (ейкозапентаєнова кислота) і DHA - (докозагексаєнова кислота) в одній капсулі. Концентрація їх в риб'ячому жирі завжди різна. У 1000 мг риб'ячого жиру може міститися і 200, і 500 мг Омега-3 кислот.
- Оптимальне співвідношення EPA до DHA під час вагітності та годування 1:2, так само DHA рекомендована до профілактичного прийому дітям і тим, чия робота пов'язана з мозковою діяльністю. Пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи традиційно рекомендуються препарати з великим вмістом EPA в складі.
- Риба, з якої виробляють препарат, може містити ртуть та інші токсичні речовини, тому уважно читайте опис. Віддавайте перевагу Омега-3, приготовленої з диких дрібних риб - сардин, анчоусів, макрелі, а не з печінки великих сортів, як тунець, палтус.
- Джерелом Омега-3 і фосфоліпідів є також масло кріля - продукт, який отримують шляхом перероблення дрібних рачків, що мешкають у водах Антарктики. У ньому міститься фосфатидилхолін, який потрібен для кращого засвоєння ПНЖК. Використовуйте цей варіант, якщо боїтеся накопичення важких металів.
- Для вегетаріанців, можна знайти препарати ДГК і ЕПК з водоростей.
- Зверніть увагу на форму Омега-3. Тригліцеридна форма (TG), більш натуральна і засвоюється на 30% краще і швидше, ніж напівсинтетична форма етилових ефірів (EE).
- Зберігати Омега-3 можна тільки в холодильнику!
- Дозування визначається лікарем в залежності від віку і супутніх захворювань. Без призначення лікаря не рекомендовано приймати понад 1000 мг (EPA + DHA).