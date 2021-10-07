Омега-3 - це поліненасичені жирні кислоти, які пригнічують запалення на клітинному рівні. ПНЖК незамінні для організму, але тільки з їжею їх отримати досить складно, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Для організму важливо співвідношення Омега -3 до Омега-6 кислот. У нормі воно повинно бути 1 до 3:4. Але в сучасному харчуванні переважають Омега-6 кислоти - соняшникова, кукурудзяна олії, арахіс, соя, промислове м'ясо, доводячи це співвідношення до 1:25. Тому в додатковому прийняттю Омега 6 і 9 нема потреби.

Правила вибору Омега-3

При виборі добавок Омега - 3 Звертайте увагу на вміст EPA (ейкозапентаєнова кислота) і DHA - (докозагексаєнова кислота) в одній капсулі. Концентрація їх в риб'ячому жирі завжди різна. У 1000 мг риб'ячого жиру може міститися і 200, і 500 мг Омега-3 кислот.

Оптимальне співвідношення EPA до DHA під час вагітності та годування 1:2, так само DHA рекомендована до профілактичного прийому дітям і тим, чия робота пов'язана з мозковою діяльністю. Пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи традиційно рекомендуються препарати з великим вмістом EPA в складі.

Риба, з якої виробляють препарат, може містити ртуть та інші токсичні речовини, тому уважно читайте опис. Віддавайте перевагу Омега-3, приготовленої з диких дрібних риб - сардин, анчоусів, макрелі, а не з печінки великих сортів, як тунець, палтус.