Курс біткоїну знову обвалився

Біткоїн знову просів 28 травня. Тепер він коштує $36 978. Раніше перша криптовалюта трималася в діапазоні $40 тис., але не зуміла закріпитися на цьому рівні на довгий час, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані криптобіржі CoinDesk. За добу біткоїн втратив 3.38% вартості.

Курс біткоїну. Джерело: CoinDesk

При цьому, на думку аналітиків, курс може просісти ще більше – до $35 тис.