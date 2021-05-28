Курс біткоїну знову обвалився
Біткоїн знову просів 28 травня. Тепер він коштує $36 978. Раніше перша криптовалюта трималася в діапазоні $40 тис., але не зуміла закріпитися на цьому рівні на довгий час, повідомляє Обозреватель.
Про це свідчать дані криптобіржі CoinDesk. За добу біткоїн втратив 3.38% вартості.
При цьому, на думку аналітиків, курс може просісти ще більше – до $35 тис.
"Якщо станеться явний прорив нижче $37 тис., то ціна може опуститися до рівня $35 тис. З іншого боку, початковий опір знаходиться поблизу рівня $39 тис.", – пояснюють експерти CryptoNews.