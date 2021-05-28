У Львові на стадіоні планують вакцинувати понад 1000 осіб

За суботу-неділю в новоствореному Центрі вакцинації населення на "Арена Львів" планують вакцинувати від коронавірусу понад 1000 осіб, зареєстрованих в черзі в додатку Дія, повідомляє Укрiнформ.

"Уже в цю суботу в новому Центрі на Арені Львів будуть вакцинувати людей, які зареєструвалися в список очікування через додаток "Дія"! Спочатку - осіб старше 60 років.

Протягом вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10: 00-15:00), інші дві - після обіду (15: 00-19:00). Щеплення проводитимуть китайської вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати понад тисячу осіб", - написав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Профільним департаментом облдержадміністрації спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради створено групу фахівців, які будуть обдзвонювати жителів міста і області.

За дотриманням всіх встановлених заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної і соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук і т.д.) будуть стежити відповідальні особи і волонтери.

Як повідомлялося, проведення щеплень осіб із додатку "Дія" в Центрах вакцинації у вихідні дні - це пілотний проєкт МОЗ, який реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Стартує поки в трьох містах України - у Львові, Києві та Одесі.