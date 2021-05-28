У ДР Конго через виверження вулкана евакуюють багатотисячне місто

Побоюючись нового виверження вулкана Ньїрагонго, з міста Гома в ДР Конго біжать десятки тисяч осіб, пишуть міжнародні ЗМІ.

Генерал-губернатор провінції Північне Ківу, в якій проживають близько 2 млн осіб, віддав наказ про евакуацію 10 з 18 кварталів Гоми. Жителі місцевості, які не потрапили до списків, поспішають покинути небезпечну територію своїми силами.

Місцевих жителів зобов'язали взяти тільки найнеобхідніші речі та заборонили їм повертатися в будинки без особливого дозволу влади.

Вулкан Ньїрагонго – один із найактивніших у світі. Минулого тижня відбулося чергове його виверження, в результаті якого близько 500 будинків на околиці Гоми були зруйновані, загинули близько 32 осіб.

Завдяки низькому вмісту силікатів лава з вулкана дуже текуча і може розвивати швидкість до 100 км/год. За даними вчених, є ризики виверження не тільки з кратера, але й на дні озера Ківу, що може привести до вивільнення токсичних газів і масштабних руйнувань прибережних населених пунктів.