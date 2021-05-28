Зеленський привітав Алієва з Днем республіки й запросив до України

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з національним святом – Днем республіки, і очікує його участі у святкуванні 30-річчя незалежності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вітаю, Ільхаме Алієв, із Днем республіки! Високо ціную стратегічне партнерство між нашими країнами. Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки. Очікую продовження діалогу щодо двостороннього партнерства та вашої участі у святкуванні 30-річчя незалежності України", – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.