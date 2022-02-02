Доктор Комаровський розповів, як запобігти опікам у дітей
За даними ВООЗ зазвичай діти отримують опіки на кухні, при перекиданні на себе місткостей з гарячою рідиною. Також небезпеку для дітей представляє і гаряча водопровідна вода. Ніжній шкірі дитини "вистачає" 52 градуси за Цельсієм, щоб обпектися, повідомляє Телеграф.
Відомий український лікар Євген Олегович Комаровський поділився кількома правилами, які допоможуть запобігти опекам у дітей.
- Перше - не можна пити і їсти гаряче, коли дитина знаходиться у вас на руках або колінах.
- Друге - готуйте на далеких конфорках, а також на них же розміщуйте вже приготовлену гарячу їжу.
- Третє - не використовуйте скатертини. Електричний чайник розмістіть в недоступному для дитини місці.
- Четверте - коли діти знаходяться на кухні в момент приготування їжі, будьте гранично уважні.
- П'яте - не ставте дитячий манеж поруч з плитою та не залишайте дітей без нагляду на кухні.
- Шосте - у ванній краще використовувати змішувачі з терморегулятором, а якщо у вас індивідуальний підігрів води, то краще поставити обмеження температури в 50 градусів.