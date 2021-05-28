Як запобігти опікам у дітей: доктор Комаровський

За даними ВООЗ зазвичай діти отримують опіки на кухні, при перекиданні на себе місткостей з гарячою рідиною. Також небезпеку для дітей представляє і гаряча водопровідна вода. Ніжній шкірі дитини "вистачає" 52 градуси за Цельсієм, щоб обпектися, повідомляє Телеграф.

Відомий український лікар Євген Олегович Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм поділився кількома правилами, які допоможуть запобігти опікам у дітей.