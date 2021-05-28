Співзасновниця BLM оголосила про відставку

Співзасновниця руху Black Lives Matter, активістка Патрісс Хан-Каллорс оголосила, що йде з поста виконавчого директора організації. Це сталося на тлі критики її марнотратного способу життя, повідомляє Страна.ua.

"Я створила інфраструктуру і опору, а також необхідний фундамент. Так що час йти вже прийшло. Таке відчуття, що час настав" , - сказала Хан-Каллорс.

28 травня - останній день роботи Патрісс Хан-Каллорс на посаді виконавчого директора Фонду глобальної мережі Black Lives Matter. Після відставки вона має намір зосередитися на участі в телевізійних проєктах і продажу книг.

Відставка Хан-Каллорс сталася також на тлі розбіжностей з приводу фінансів групи і її особистого статку, в тому числі передбачуваних покупок нерухомості, в ході яких вона отримала чотири елітних будинку за 3,2 мільйона доларів, згідно зі звітами про власність, опублікованими минулого місяця.

Крім того, в кінці квітня повідомлялося, що Хан-Каллорс розтратила 26 тисяч доларів з фондів організації на особистий відпочинок на курорті в Малібу. Вона "для потреб організації" орендувала один з найдорожчих готелів.