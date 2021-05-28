Опубліковані офіційні фото Maserati Grecale. Новий кросовер зазнав СЕО концерну Stellantis Карлос Таварес під час візиту на завод італійської марки. Виробництво моделі стартує до кінця року, повідомляє АвтоПортал.

Новий Maserati Grecale - молодший брат моделі Levante, який стане конкурентом Porsche Macan, BMW X3 і Mercedes GLC. Побудований автомобіль на платформі Alfa Romeo Stelvio і випускати його будуть на заводі Alfa Romeo в італійському Кассіно.

Кросовер Мазераті серйозно закумуфлювали, хоча все ж можна розгледіти його стрімкий профіль з довгим капотом і похилим дахом. Збережена і фірмова решітка радіатора Maserati.

Maserati Grecale 2022, швидше за все, запозичить у Alfa Romeo Stelvio і двигуни. Початкову версію оснастять 2,0-літрової 280-сильної турбочетвіркою, а топовий варіант отримає 2,9-літровий 510-сильний V6 твін-турбо, розроблений в Ferrari. Також запланована електрична версія і напевно з'явиться гібрид Maserati Grecale.