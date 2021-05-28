Україна працює зі Словаччиною над визнанням своїх євроінтеграційних прагнень

Президентський офіс Словаччини спільно з українським складає декларацію про визнання євроінтеграційних прагнень України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Словаччина твердо підтримує Україну і європейські прагнення України. Це одне з моїх головних повідомлень сьогодні в Києві. І ми говоримо про це і в Брюсселі. Президентські офіси обох країн працюють над декларацією", - сказав Хегер.

Він підкреслив, що європейські інтеграційні прагнення України вже неодноразово офіційно визнавалися.

"Зараз важливо використовувати всі положення Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - додав глава уряду Словаччини.

Він зазначив, що під час візиту до Києва в п'ятницю він поговорить з українськими співрозмовниками про реформи.