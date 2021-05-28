Україна працює зі Словаччиною над визнанням своїх євроінтеграційних прагнень
Президентський офіс Словаччини спільно з українським складає декларацію про визнання євроінтеграційних прагнень України. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Словаччина твердо підтримує Україну і європейські прагнення України. Це одне з моїх головних повідомлень сьогодні в Києві. І ми говоримо про це і в Брюсселі. Президентські офіси обох країн працюють над декларацією", - сказав Хегер.
Він підкреслив, що європейські інтеграційні прагнення України вже неодноразово офіційно визнавалися.
"Зараз важливо використовувати всі положення Угоди про асоціацію між ЄС і Україною", - додав глава уряду Словаччини.
Він зазначив, що під час візиту до Києва в п'ятницю він поговорить з українськими співрозмовниками про реформи.
"Дійсно, трансформація і модернізація країни є необхідною умовою для вступу в ЄС і НАТО. Процес реформ в Україні триває, і Словаччина вважає, що він буде стійким і успішним. До речі, зміни не стосуються ЄС і НАТО. Їх потрібно ввести, щоб самі українці зробили Україну сильнішою, стійкішою на благо всіх українців", - вважає Хегер.