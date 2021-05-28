У Польщі "Північний потік-2" назвали газовою бомбою

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштофа Щерського заявив, що відмова президента США Джо Байдена від санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" є хибною, а сам проєкт загрожує Євросоюзу, повідомляє Лента.Ру.

На його думку, відмова від санкцій заснована на помилковій оцінці реальності, а трубопровід по дну Балтійського моря він назвав газовою бомбою, закладеною під фундамент європейської інтеграції.

Щерській вважає, що при його запуску Німеччина потрапить в залежність від російських поставок газу, що призведе до політичного впливу Росії на політику і економіку Європейського союзу.

Раніше Джо Байден заявив, що санкції США не зможуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", оскільки воно вже практично завершено, і що санкції проти проєкту можуть бути контрпродуктивними для відносин з Європою.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря повинні були завершити ще в кінці 2019 року. Однак цьому перешкодила, зокрема, загроза санкцій з боку США, через що проєкт почали залишати європейські компанії. Крім США, проти проєкту виступають Литва, Латвія і Україна.