Названі продукти викликають стрес

У стрімкому життєвому ритмі стреси трапляються регулярно. Вони шкодять людям і погіршують якість життя. Седативні препарати знижують почуття стресу, але вони мають чимало побічних ефектів. Тому боротися з поганим емоційним станом найкраще без ліків, повідомляє Men's Life.

Представники наукового товариства з США провели експеримент за участю гризунів, щоб з'ясувати, які продукти можуть провокувати розвиток стресу. Виявилося, що гризуни, які вживали жирні продукти, більше були схильні до стресів і депресивних станів у порівнянні щурами, які харчувалися звичайною їжею. Такі ж результати поширюються і на людей.

Вчені вважають, що найбільшої шкоди принесе будь-яка їжа, в якій міститься багато жирів. Особливо негативний вплив буде від жирних сортів м'яса, молока, смажених страв і фаст-фуду.

Організатор дослідження вважає, що зв'язок між депресією і продуктами особливо сильна, якщо людина любила харчуватися шкідливими стравами в підлітковий період.

Фахівці заявили, що у людей старше 30 років перепади настрою можуть спостерігатися через нестачу продуктів, багатих антиоксидантами. До таких продуктів належить зелений чай, квасоля, артишок, всіляка зелень і червоне вино.

Неякісний раціон тягне за собою проблеми на психологічному рівні. Таким людям важче боротися з негараздами, тому вони швидко здаються і піддаються депресії.

Отримані результати допоможуть людям боротися зі стресами за допомогою здорового раціону, який до того ж буде сприяти схудненню.