В Україні збільшилася кількість підліткових суїцидів, – омбудсмен

В Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння, заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, повідомляє Depo.ua.

"Стурбована частими трагічними випадками, в тому числі суїцидами, які останнім часом трапляються серед дітей і підлітків", – написала вона.

За словами Денисової, причини й обставини спроб самогубств, які часто закінчуються летально, в кожному випадку різні. Це можуть бути сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання і цькування з боку однокласників або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

"Статистика за страховими випадками загибелі дітей і підлітків з цієї причини невтішна. Так, за інформацією Національної поліції, за 2020 рік в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, разом з тим за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків! Такі випадки не залишаються поза моєю увагою", – написала омбудсмен.

Вона нагадала про випадок, який стався у Львові 26 травня: за інформацією зі ЗМІ, через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчинка.

"Спрямований акт реагування Уповноваженого до Львівського міського голови з вимогою повного та об'єктивного з'ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання йому медичної та психологічної допомоги", – додала Денисова.

У зв'язку з ситуацією дитячих суїцидів омбудсмен закликала центральні органи виконавчої влади: Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, органи Національної поліції об'єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на запобігання трагічних випадків і раннє виявлення сімей у складних життєвих обставинах.