Ілон Макс замислився про ще одну глобальну інвестицію

Американський виробник електрокарів Tesla вивчає можливість покупки заводу з виробництва чіпів, щоб забезпечити поставку найважливіших компонентів на тлі глобального дефіциту, повідомляє УНИАН.

Американський автовиробник також обговорює можливість покупки чіпів для електрокарів авансовим платежем з найбільшими галузевими операторами Тайваню, Південної Кореї та США.

Як пише видання Financial Times, сучасна фабрика вимагає вкладень у розмірі до $20 млрд, і складна в експлуатації.

Однак наголошується, що інтерес Tesla до придбання заводу знаходиться на попередній стадії. З урахуванням непомірних витрат така покупка може бути складною.

Як пише видання, деякі контрактні виробники мікросхем почали дозволяти великим клієнтам вносити авансовий платіж, щоб гарантувати виконання певних замовлень за фіксованою ціною.

Така практика раніше була дуже незвичною для контрактних виробників мікросхем, оскільки гнучкість в розподілі потужностей для замовлень від різних клієнтів тривалий час була наріжним каменем їх прибутковості.

Проблеми з чіпами

У 2021 році багато автовиробників зіткнулися з дефіцитом напівпровідників, через що деякі компанії навіть змушені були скоротити виробництво.

Крім автомобільної галузі дефіцит також зачепив виробництво смартфонів, комп'ютерів та ігрових консолей. За оцінками експертів, світовий автопром може втратити в цьому році втратить $110 млрд через дефіцит чіпів.

У квітні 2021 року шість фірм, що займаються розробкою напівпровідників, уклали угоду з тайванською United Microelectronics Corporation (UMC), згідно з якою четвертий за величиною контрактний виробник мікросхем у світі розширить виробничі потужності для них в обмін на фінансові депозити.